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Росія зірвала евакуацію жителів в Ізюмі, - Синєгубов

Також до міста не потрапив гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншими найнеобхіднішими речами.

Росія зірвала евакуацію жителів в Ізюмі, - Синєгубов
Фото: Україна оперативно

Російські окупанти зірвали евакуацію жителів Ізюма.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Десятки автобусів, які виїхали за жителями, так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб", - повідомив Синєгубов.

Він додав, що до міста не потрапив гуманітарний конвой з продуктами, водою, теплим одягом та іншими найнеобхіднішими речами. 

"Місто практично знищене. Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ. Усі перебувають в укриттях. Місцева влада їздила по сховищах, щоб сповістити людей про евакуацію. За попередніми даними більш ніж 5000 осіб потребують евакуації!  Без їжі, без води, без тепла!" - наголосив голова Харківської ОДА.

Нагадаємо, Україна і Росія за посередництва Міжнародного Червоного Хреста погодили режим припинення вогню для евакуації мирного населення. Військові погоджуються припинити вогонь сьогодні з 9:00 по 21:00 для гуманітарних коридорів.

Раніше із Сум уже виїхали 25 евакуаційних автобусів з понад тисячею людей. А з Волноваського району вдалося вивезти майже півтори сотні жителів.

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