В Україні запровадили контроль за цінами на борошно, хліб, м'ясо, спирт, дизпаливо і скраплений газ

Уряд доручив місцевій владі разом з Нацполіцією, Держпродспоживслужбою і Держлікслужбою забезпечити контроль за цінами на низку товарів у роздрібних продавців, передає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223, контролюватимуть ціни на:
- пшеничне борошно;
- макаронні вироби;
- хліб, батон;
- гречану і вівсяну крупи;
- свинину, яловичину, птицю (тушки курячі);
- молоко, сметану;
- вершкове масло;
- курячі яйця;
- соняшникову олію;
- цукор.
Також контролюватимуть роздрібні ціни на білокачанну капусту, ріпчасту цибулю, буряк, моркву, картоплю, етанол (розчин 96%), вітчизняні нестероїдні протизапальні і антибактеріальні ліки, бензин А-95, дизпаливо та скраплений газ.
Нагадаємо, Кабмін сформував пакет рішень на підтримку українського бізнесу під час війни. Серед них - звільнення від сплати ЄСВ ФОПів першої та другої груп, звільнення підприємств і ФОПів третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, відтермінування сплати податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити тощо.