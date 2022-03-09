В Україні запровадили контроль за цінами на борошно, хліб, м'ясо, спирт, дизпаливо і скраплений газ

Уряд доручив місцевій владі разом з Нацполіцією, Держпродспоживслужбою і Держлікслужбою забезпечити контроль за цінами на низку товарів у роздрібних продавців, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223, контролюватимуть ціни на:

пшеничне борошно;

макаронні вироби;

хліб, батон;

гречану і вівсяну крупи;

свинину, яловичину, птицю (тушки курячі);

молоко, сметану;

вершкове масло;

курячі яйця;

соняшникову олію;

цукор.

Також контролюватимуть роздрібні ціни на білокачанну капусту, ріпчасту цибулю, буряк, моркву, картоплю, етанол (розчин 96%), вітчизняні нестероїдні протизапальні і антибактеріальні ліки, бензин А-95, дизпаливо та скраплений газ.

Нагадаємо, Кабмін сформував пакет рішень на підтримку українського бізнесу під час війни. Серед них - звільнення від сплати ЄСВ ФОПів першої та другої груп, звільнення підприємств і ФОПів третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, відтермінування сплати податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити тощо.