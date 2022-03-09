​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні запровадили контроль за цінами на борошно, хліб, м'ясо, спирт, дизпаливо і скраплений газ

Контролюватимуть ціни впродовж дії воєнного стану.

В Україні запровадили контроль за цінами на борошно, хліб, м'ясо, спирт, дизпаливо і скраплений газ
Фото: svoi.rodynna-kovbaska.ua

Уряд доручив місцевій владі разом з Нацполіцією, Держпродспоживслужбою і Держлікслужбою забезпечити контроль за цінами на низку товарів у роздрібних продавців, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223, контролюватимуть ціни на:

  • пшеничне борошно;
  • макаронні вироби;
  • хліб, батон;
  • гречану і вівсяну крупи;
  • свинину, яловичину, птицю (тушки курячі);
  • молоко, сметану;
  • вершкове масло;
  • курячі яйця;
  • соняшникову олію;
  • цукор.

Також контролюватимуть роздрібні ціни на білокачанну капусту, ріпчасту цибулю, буряк, моркву, картоплю, етанол (розчин 96%), вітчизняні нестероїдні протизапальні і антибактеріальні ліки, бензин А-95, дизпаливо та скраплений газ.

Нагадаємо, Кабмін сформував пакет рішень на підтримку українського бізнесу під час війни. Серед них - звільнення від сплати ЄСВ ФОПів першої та другої груп, звільнення підприємств і ФОПів третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, відтермінування сплати податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити тощо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також