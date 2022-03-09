Менше слухаємо облудних слів і більше віримо конкретним справам тих, хто на передовій, - Данілов

Секретар РНБО відреагував на появу в інформаційному просторі фейків і повідомлень, що провокують панічні настрої серед українців.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців більше довіряти інформації від українських бійців і менше вестися на ворожу пропаганду.

"Менше слухаємо облудних слів і більше віримо конкретним справам тих, хто в окопах на передовій, тих, хто не зрадить!" - написав Данілов у своєму Facebook.

Секретар РНБО послався на допис командира роти "Щит" Вадима Кодачигова, в якому військовий відреагував на поширення фейків і недостовірної інформації щодо війни з Росією.

Кодачигов назвав такі повідомлення "гібридним впливом" на людей і розповів ситуацію на фронті.

За словами командира, російські окупанти хоч і перегруповують свої сили для подальшого наступу, але "місцеве населення зливає всі переміщення - і наша арта встигає їх накрити, не даючи розгорнутися в бойові порядки".

"Рашка ввела на нашу територію понад 95% наявних резервів загальною чисельністю 170 тис. чол., з яких 12 тис. уже ніколи не піднімуть проти нас зброю, а ще дуже істотна частина (ще близько 40 тис.) зможе думати про це дуже нескоро... Жодної чисельної переваги в орків більше немає, а атакувати в декількох напрямках укріплені рубежі, не маючи хоча б триразової переваги - чиста..! З нашого боку все спокійно: Чекаємо! Приймемо з усією українською гостинністю! Насиплемо так, що не донесете!" - зазначив Кодачигов.

"Ми на місці! На підступах до Києва. І моє вам слово командира – ніхто нас звідси не зрушить! ... Увійти в Україну з війною може спробувати кожен, а ось піти після цього живими – тепер вам буде дуже складно!", - наголосив командир.

Нагадаємо, в СБУ на основі перехоплених розмов окупантів повідомили, що в російської армії почалися великі проблеми із забезпеченням.

Володимир Зеленський звернувся до російських окупантів, солдатів, із закликом покинути Україну, щоб врятувати свої життя.