За попередніми даними, є постраждалі.

Російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі.

Про це у Facebook повідомив ексзаступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"...Російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку №2 у Маріуполі. Зі слів очевидців, пологового будинку більше не існує", - написав Аброськін.

За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії.

"Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди поцілить бомба. Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих стосунків між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!" - написав Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

Президент Володимир Зеленський відреагував на артобстріл у Маріуполі і вкотре закликав Європу закрити небо над Україною.

"Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - йдеться в повідомленні Зеленського на Facebook.

Оновлення 19.30. Як повідомив очільник Донеччини, загиблих після атаки на пологовий будинок в Маріуполі немає. Наразі відомо про 17 постраждалих серед персоналу і породіль.

Нагадаємо, вранці 9 березня в напрямку Краматорська на Донеччині російські окупаційні війська випустили ракету з комплексу "Іскандер". За попередньою інформацією, постраждалих немає.

8 березня російські війська зірвали евакуацію мирних мешканців з Маріуполя Донецької області. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору.