​Readdle припинила співпрацю з Росією, - Федоров

Компанія вилучила свої застосунки з російських App Store і Google Play.

Компанія Readdle припинила співпрацю з Російською Федерацією.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що компанія також вилучила всі свої застосунки з російських App Store і Google Play. Зокрема: Spark, Documents, Scanner Pro, PDF Expert, Calendars.

Readdle оприлюднила заяву, в якій зазначила, що не буде "вести справи з російськими компаніями чи компаніями, які продовжують підтримувати російське вторгнення в Україну".

"Користувачі в Росії збережуть доступ до встановленої програми, але програма більше не буде оновлюватися - нові функції або оновлення безпеки не постачатимуться. Ми більше не пропонуватимемо підтримку клієнтів для наших застосунків. Для нових користувачів програми Readdle більше не будуть доступні для продажу в російському App Store або Google Play. Ми не будемо пропонувати наші продукти та послуги користувачам у Росії", - йдеться в заяві.

Компанія закликала всіх міжнародних клієнтів і партнерів підтримати Україну.

Нагадаємо, Starbucks і Coca-Cola засудили війну проти України і оголосили, що зупиняють свою діяльність у Росії.

Рада Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) ухвалила рішення, що не буде брати участь у нових програмах співпраці з Росією та її установами. Також CERN припинила дію статусу Росії як спостерігача.