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На Львівщині запускають чат-бот для допомоги переселенцям

Завдяки розробці жителі області швидше можуть сконтактуватися з тими, хто потребує допомоги в поселенні.

На Львівщині запускають чат-бот для допомоги переселенцям
Фото: скріншот сторінки

У Львівській області розробили і запускають чат-бот "Прихисти українців" для допомоги вимушеним переселенцям з інших областей.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

"Чат-бот допоможе внутрішньо переміщеним особам напряму контактувати з власниками житла, які готові їх прийняти", - розповів голова адміністрації Максим Козицький.

Охочі розмістити у своїх домівках переселенців, повинні заповнити форму за посиланням:

  • Facebook: https://www.messenger.com/t/103730282258249;
  • Telegram: https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

У формі потрібно коротко розповісти про себе, вказати населений пункт і скількох людей є можливість прийняти.

Усі зібрані контактні дані видалять після скасування воєнного стану.

Нагадаємо, 18 лютого міський голова Львова Андрій Садовий заявив про готовність Західної України прийняти мільйони вимушених переселенців

Укрзалізниця пустила додаткові евакуаційні поїзди з восьми міст України - Маріуполя, Волновахи, Запоріжжя, Києва, Попасної, Рубіжного, Сіверська та Вінниці. Щогодини везуть близько 4 тисяч осіб.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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