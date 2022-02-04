​У Twitter для всіх користувачів стане доступною кнопка "проти"

Соціальна мережа Twitter розширила географію тестування кнопки "проти".

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на TheVerge.

Спочатку кнопку "проти" змогла тестувати невелика група користувачів комп’ютерної версії сайту.

Незабаром функцію розширять на користувачів iOS та Android.

We learned a lot about the types of replies you don't find relevant and we're expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.



Downvotes aren’t public, but they'll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh — Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022

Загальну кількість кліків "за" і "проти" під постами не будуть робити публічною. Функція призначена тільки для налаштування алгоритму, який вирішує, що саме показувати окремим користувачам.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року засновник Twitter Джек Дорсі звільнився з посади генерального директора компанії. Новим генеральним директором став випускник Індійського технологічного інституту в Мумбаї Параг Агравал.