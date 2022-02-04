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​У Twitter для всіх користувачів стане доступною кнопка "проти"

Раніше цю функцію тестувала невелика кількість користувачів комп’ютерної версії сайту.

​У Twitter для всіх користувачів стане доступною кнопка "проти"
Фото: EPA/UPG

Соціальна мережа Twitter розширила географію тестування кнопки "проти".

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на TheVerge.

Спочатку кнопку "проти" змогла тестувати невелика група користувачів комп’ютерної версії сайту.

Незабаром функцію розширять на користувачів iOS та Android.

Загальну кількість кліків "за" і "проти" під постами не будуть робити публічною. Функція призначена тільки для налаштування алгоритму, який вирішує, що саме показувати окремим користувачам.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року засновник Twitter Джек Дорсі звільнився з посади генерального директора компанії. Новим генеральним директором став випускник Індійського технологічного інституту в Мумбаї Параг Агравал.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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