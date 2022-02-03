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У роботі оператора “Київстар” стався збій, клієнтам обіцяють компенсацію

Абонентам під час набору номеру повідомляли про нестачу грошей на рахунку.

У роботі оператора “Київстар” стався збій, клієнтам обіцяють компенсацію
Фото: tsn.ua

Сьогодні стався масштабний збій у роботі мобільного оператора “Київстар", низка клієнтів сервісу мала проблеми зі зв’язком.

Про це йдеться на сторінці компанії у соцмережі Facebook.

“Шановні абоненти, сьогодні у частини клієнтів передплати могли спостерігатися тимчасові складнощі при дзвінках на інші номери в мережі Київстар та 466 (мобільної довідки)”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, абонентам під час набору номеру повідомляли про нестачу грошей на рахунку, пише mezha.media

Також не завантажувалися сайт та додаток оператора.

Приблизно з 10:30 сервіс дзвінків на інші номери мережі Київстар знову працює.

“Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично”, – зазначили у "Київстарі".

Нагадаємо, навесні 2020 року у компанії "Київстар" повідомили про масштабний збій в роботі домашнього інтернету

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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