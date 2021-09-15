Православна Церква України запустила мобільний застосунок "Моя церква".

Про це свідчать дані у Google Play.

Наразі у ньому доступні 5 розділів:

карта храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);

календар церковних свят та важливих подій;

молитви;

новини з життя церкви;

особистий кабінет – де користувачі можуть не тільки персоналізувати застосунок, а й поспілкуватися на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником.

"З ним Ви можете оперативно отримувати актуальні сповіщення та новини з життя Церкви, знайти відповіді на свої питання, побачити, де знаходиться найближчий до Вас храм та дізнатися з церковного календаря про свята й важливі події. А якщо Ви в дорозі чи просто не маєте під рукою молитовника, то в нагоді стануть розміщені в застосунку молитви. Для тих, хто хоче поспілкуватися на теми духовного життя, реалізовано можливість онлайн-чату зі священником. Долучайтеся до великої родини помісної Української Православноі Церкви. Наша Церква відкрита для всіх!", - йдеться у описі застосунку.

Фото: play.google.com

Фото: play.google.com

Нагадаємо, раніше ПЦУ створила офіційні сторінки у Instagram і Twitter. А під час гострої фази захворювання на коронавірус ПЦУ проводила богослужіння в режимі онлайн.