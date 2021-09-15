Постраждалих немає, причина пожежі та сума збитків з’ясовуються.

Сьогодні вночі на автостоянці в Харкові горіли шість автомобілів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 03:28. До місця виклику було направлено три відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах.

Фото: kh.dsns.gov.ua

"На момент прибуття рятувальників вогнем повністю був охоплений автомобіль «Toyota Rav 4» на площі 5 кв. м. Відкрите полум‘я також завдало шкоди ще 5 авто, що стояти впритул: двом «Toyota Camry», ще одному «Toyota Rav 4», а також «Daewoo Lanos» та «Hyundai IX». У всіх них різні ступені пошкодження", - розповіли рятувальники.

Охоплені вогнем автомобілі вкрили шаром піни. Полум'я локалізували о 03:36, а о 04:35 ліквідували.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі з’ясовуються.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у квітні в Немишлянському районі Харкова горіли відразу чотири автомобілі, у пожежі постраждав 49-річний чоловік.