Дитину знайшли без свідомості, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота.

Фото: Поліція Харківської області

У Харкові 6-річний хлопчик травмувався на шкільному стадіоні. Наразі дитина перебуває у реанімаційного відділенні Харківської міської клінічної лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про госпіталізацію дитини надійшло до поліції близько 18:00.

“Зі слів чергового лікаря, по приїзду за викликом вони виявили на шкільному стадіоні по вулиці Академіка Павлова дитину без свідомості, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота”, - повідомили у поліції.

На даний час усі обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

За фактом травмування школяра поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання від 2 до 5 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, вчора у Харкові однорічна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на 3 поверсі багатоквартирного будинку. Стан її здоров’я медики оцінюють як тяжкий.