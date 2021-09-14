Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін звільнив керівника Укртрансбезпеки
Кабмін звільнив керівника Укртрансбезпеки
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові 6-річна дитина травмувалася на шкільному стадіоні, її госпіталізували у тяжкому стані

Дитину знайшли без свідомості, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота.

Фото: Поліція Харківської області

У Харкові 6-річний хлопчик травмувався на шкільному стадіоні. Наразі дитина перебуває у реанімаційного відділенні Харківської міської клінічної лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про госпіталізацію дитини надійшло до поліції близько 18:00.

“Зі слів чергового лікаря, по приїзду за викликом вони виявили на шкільному стадіоні по вулиці Академіка Павлова дитину без свідомості, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота”, - повідомили у поліції.

На даний час усі обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

За фактом травмування школяра поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає максимальне покарання від 2 до 5 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, вчора у Харкові однорічна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на 3 поверсі багатоквартирного будинку. Стан її здоров’я медики оцінюють як тяжкий.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також