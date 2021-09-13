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У Харкові однорічна дитина випала з третього поверху, поліція відкрила провадження

Стан здоров’я дівчинки медики оцінюють як тяжкий.

У Харкові однорічна дитина випала з третього поверху, поліція відкрила провадження
Фото: nikvesti.com

У Харкові однорічна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на 3 поверсі багатоквартирного будинку. Стан її здоров’я медики оцінюють як тяжкий.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Повідомлення про госпіталізовану до лікарні 1-річну дитину надійшло до відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 12 вересня від медиків. За попередніми даними, того дня батьки дитини залишили дівчинку під наглядом своїх знайомих. Близько 20:00 вона випала з вікна кухні”, - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, наразі з’ясовуються всі обставини події.

Нагадаємо, у Міжнародному дитячому центрі "Артек", що розташований у Пущі-Водиці в Києві, помер 12-річний хлопчик з Кропивницького.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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