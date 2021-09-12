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Названо імена двох військових ЗСУ, які загинули на Донбасі

Вони загинули в зоні бойових дій на сході України 11 та 12 вересня.

Артур Голуб (ліворуч), Олексій Куленко
Артур Голуб (ліворуч), Олексій Куленко

Стали відомі імена українських військових, які загинули в зоні проведення операції об’єднаних сил 11 та 12 вересня.

Про це у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив - південь" Сергій Братчук.

Зазначається, що сьогодні на сході України загинув мешканець Житомирщини, 27-річний морпiх з 503 окремого батальйону морської піхоти Артур Голуб. У вантажівку, якою він керував, бойовики влучили протитанковою керованою ракетою.

Артур Голуб
Фото: Сергій Братчук
Артур Голуб

Учора, 11 вересня, у результаті обстрілу позицій ВСУ російськими окупантами загинув старший солдат 17 окремого мотопіхотного батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади Олексій Куленко 1985 року народження. Олексій — уродженець села Покотилове Кіровоградської області. У нього залишилися батько та троє дітей.

Олексій Куленко
Фото: Сергій Братчук
Олексій Куленко

Нагадаємо, з ранку неділі, 12 вересня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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