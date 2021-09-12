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На Закарпатті запустили перший поліцейський патруль на електросамокатах

Поліцейські пояснюватимуть, як правильно потрібно поводитися на такому виді транспорту.

В Ужгороді запустили перший в України патруль на електросамокатах. Поліцейський екіпаж на цьому виді транспорту сьогодні вирушив на своє перше патрулювання.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

“Завдання патрульних перш за все превентивне, адже вони пояснюватимуть, як правильно потрібно поводитися на такому виді транспорту. Окрім того, інспектори зможуть оперативніше реагувати на виклики”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі патрулювання будуть здійснюватися лише у світлу пору доби і звісно, що поліцейські будуть у повному спорядженні.

Нагадаємо, у Львові нетверезий водій, втікаючи від патрульних, протаранив поліцейський автомобіль. Унаслідок інциденту, який стався в ніч на 6 вересня, постраждали троє осіб.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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