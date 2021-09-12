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Поліція підтвердила смерть судді з Києва

Смерть розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

Поліція Київщини підтвердила факт смерті одного із столичних судей в селі Погреби Броварського району.

Про це йдеться у Телеграм-каналі МВС.

“11 вересня в селі Погреби, що на Київщині, було виявлено тіло судді”, – йдеться у повідомленні.

На місці події працювали працівники Державного бюро розслідувань, які і будуть проводити розслідування даного кримінального провадження.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що під Києвом знайшли тіло судді Печерського районного суду столиці Віталія Писанця. За однією з версій, він напередодні відпочивав зі слідчим Солом'янської НП Хоменко і адвокатом, в наслідок чого між ними виникла бійка.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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