Навчання "Захід 2021": у ЗСУ не фіксують підготовки РФ до агресії щодо України

Разом з тим він зазначив, що розвідувальні органи України відстежують ситуацію.

На даний момент в ході спільних навчань Росії і Білорусі "Захід 2021" не відбувається підготовчих заходів по агресії щодо України.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ці навчання задекларовані, як спільні навчання Збройних сил РФ і Збройних сил Республіки Білорусь, вони проходять на відомій кількості полігонів, нам відомо кількість цих військ, і на даний час, прямо зараз, безпосередньої загрози, зокрема створення ударних угруповань, також відповідних підготовчих заходів по агресії щодо України, не видно", - сказав Наєв.

Разом з тим він зазначив, що обстановка динамічна, і розвідувальні органи України відстежують ситуацію, а військові керівники країни обізнані у ситуації.

Нагадаємо, у Росії в четвер, 9 вересня, стартували спільні з Білоруссю військові навчання "Захід-2021".