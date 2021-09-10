ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
​Арахамія закликав відсторонити Тищенка та Лероса від засідань Ради за бійку
Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
Выборы: рискнуть или перенести?
Выборы: рискнуть или перенести?
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Чужа наука. Історії вчених, що поїхали з України
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Гравці збірних Польщі та Англії влаштували бійку під час матчу кваліфікації ЧС-2022
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Голова Запорізької ОДА запропонував виставити Росії рахунок за зірваний медузами курортний сезон
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела
ГоловнаСвіт

Кучма про можливу зустріч Зеленського та Путіна: "Розмова буде на різних мовах"

"Будемо чекати сигналу з тої сторони". 

Другий президент України, колишній очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає можливою зустріч глави України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

Втім він вважає, що зустріч буде "занадто складною з усіх точок зору". Про це Кучма повідомив журналістам в межах форму YES, що проходить у Києві. 

"У житті все можливо. Головне – є бажання нашого президента... Будемо чекати сигналу з тої сторони. Але ця зустріч занадто складна з усіх точок зору. Мені так здається, я можу помилятися, – розмова буде на різних мовах. Припустимо, наш президент буде розмовляти з Путіним російською мовою, а я не знаю, якою мовою буде розмовляти Путін. Я маю на увазі, чи буде йти на зустріч у тих проблемах, які сьогодні існують в російсько-українських відносинах. Чи будуть зроблені хоч якісь конкретні кроки, а ми, чи Зеленський, повинен це заздалегідь знати?" – висловився він.

Кучма додав, що чи варто "просто їхати в нікуди і приїхати ні з чим – питання велике". 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розраховує на предметну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Речник Путіна Дмитро Пєсков кілька днів тому заявив, що зустріч Зеленського з Путіним цього року навряд чи можлива.

Весною Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це було найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. На фоні цього загострення президент Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Путін заявив, що якщо Зеленський хоче поговорити про російсько-українські відносини, то "може приїхати у Москву в будь-який час", а до цього – має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР". Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також