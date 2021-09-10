Кучма про можливу зустріч Зеленського та Путіна: "Розмова буде на різних мовах"

Другий президент України, колишній очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає можливою зустріч глави України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

Втім він вважає, що зустріч буде "занадто складною з усіх точок зору". Про це Кучма повідомив журналістам в межах форму YES, що проходить у Києві.

"У житті все можливо. Головне – є бажання нашого президента... Будемо чекати сигналу з тої сторони. Але ця зустріч занадто складна з усіх точок зору. Мені так здається, я можу помилятися, – розмова буде на різних мовах. Припустимо, наш президент буде розмовляти з Путіним російською мовою, а я не знаю, якою мовою буде розмовляти Путін. Я маю на увазі, чи буде йти на зустріч у тих проблемах, які сьогодні існують в російсько-українських відносинах. Чи будуть зроблені хоч якісь конкретні кроки, а ми, чи Зеленський, повинен це заздалегідь знати?" – висловився він.

Кучма додав, що чи варто "просто їхати в нікуди і приїхати ні з чим – питання велике".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розраховує на предметну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Речник Путіна Дмитро Пєсков кілька днів тому заявив, що зустріч Зеленського з Путіним цього року навряд чи можлива.

Весною Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це було найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. На фоні цього загострення президент Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Путін заявив, що якщо Зеленський хоче поговорити про російсько-українські відносини, то "може приїхати у Москву в будь-який час", а до цього – має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР". Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.