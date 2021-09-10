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Зеленський заявив, що не шкодує про президентство, але іноді думає, "навіщо все це"

Президент відповів на питання про те, чи не сумує за тими часами, коли лише грав очільника країни. 

Зеленський заявив, що не шкодує про президентство, але іноді думає, "навіщо все це"
Володимир Зеленський та Стівен Сакур

Володимир Зеленський заявив, що не шкодує про рішення йти в президенти, але волів би, щоб його люди поважали не тільки під час очолення ним держави, а й після цього.

Своїми думками він поділився у відповіді на запитання в межах форуму YES, що проходить у Києві. 

"Ви стали відомим, граючи роль президента на телебаченні, а тепер ви справжній президент. Щоранку ви прокидаєтеся і знаєте, що ваші рейтинги впали, інколи дві третини українців кажуть, що вони не задоволені. Інколи, коли ви прокидаєтесь, думаєте: чорт його бери, краще б я грав роль президента, а не бути справжнім президентом?" – спитав модератор заходу, ведучий програми HARDtalk на BBC World Стівен Сакур.

Зеленський відповів, що, по-перше, став відомим до того, як грав президента. 

"Якщо б я був невідомим, ніхто б не дивився, як я грав президента. По-друге, поки я ще прокидаюсь зранку, це говорить, що хочу жити і хочу змінювати життя навколо, і своє, тому що я громадянин України. Тому що закінчиться президентський термін, але ж я хочу жити саме в Україні", – запевнив він.

Президент додав, що думає, що Сакур знає відповідь на другу частину його запитання. 

"Чесно, я не жалію. Не жалію, тому що це, напевно, можливість. Іноді бувають моменти, коли я думаю: навіщо все це, якщо ти в принципі іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш відчуття деякої реальності, для цього ти повинен виходити на вулиці, спілкуватись з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі, але, тим не менш, пам'ятаючи, що це був виклик, ти на це пішов, і найголовніше – люди повірили, значить, не можна по-іншому. Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони поважали, не зараз, коли ти президент, а найголовніше – після", – висловився він.

Наостанок Зеленський додав, що "його рейтинги вже зросли"

Нагадаємо, перед час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що йде лише на один термін, за який змінить країну і передасть її новому президенту.

Проте вже у 2020 році Зеленський заявив, що подумає про другий термін, бо однієї каденції йому не вистачить для реалізації задуманого.

У березні 2021 року лідери "Слуги народу" Олександр Корнієнко та Давид Арахамія повідомили, що партія проситиме Зеленського балотуватися на другий термін.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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