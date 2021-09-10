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Зеленський: загроза повномасштабної війни залишається

Президент України попередив, що це стане найбільшою помилкою Росії.

Зеленський: загроза повномасштабної війни залишається
Фото: Victor Pinchuk Foundation

Президент Володимир Зеленський вважає, що загроза повномасштабної війни зі сторони Росії залишається.

Про це він сказав, відповідаючи на питання під час форуму YES в Києві.

"Вважаю, може бути [війна], так і є. Мені здається, що 14-й рік став кроком вперед у цьому питанні з боку Росії. Потім, слава богу, завдяки українцям, їх було зупинено", - сказав Зеленський.

Він додав, що подальша агресія зі сторони Росії буде її "найбільшою помилкою", після якої добросусідства між Україою і РФ більше ніколи не буде.

Нагадаємо, що весною під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021" Росія почала нарощувати війська біля кордонів України. Існували побоювання ескалації бойових дій на Донбасі чи навіть повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Цього не сталося, але президент України Володимир Зеленський попереджав, що загроза ескалації не зникне щонайменше до кінця навчань "Захід-2021".

Військові маневри почалися 10 серпня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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