Українська армія готова звільнити Донецьк та Луганськ, якщо буде команда, - Данілов

Українська армія готова за наказом президента звільнити окуповані російськими військами Донецьк та Луганськ. Однак такий сценарій може призвести до великої кількості жертв.
Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
"Наша армія може виконати будь-яке завдання... Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?" - заявив він.
Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде в наступ на Донбасі і населення там не потребує російського захисту.