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Українська армія готова звільнити Донецьк та Луганськ, якщо буде команда, - Данілов

Втім цей сценарій не розглядається через значну кількість потенційних жертв.

Українська армія готова звільнити Донецьк та Луганськ, якщо буде команда, - Данілов
Фото: facebook.com/rnbou

Українська армія готова за наказом президента звільнити окуповані російськими військами Донецьк та Луганськ. Однак такий сценарій може призвести до великої кількості жертв. 

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Наша армія може виконати будь-яке завдання... Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?" - заявив він.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде в наступ на Донбасі і населення там не потребує російського захисту.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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