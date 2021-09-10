Українська армія готова звільнити Донецьк та Луганськ, якщо буде команда, - Данілов

Втім цей сценарій не розглядається через значну кількість потенційних жертв.

Українська армія готова за наказом президента звільнити окуповані російськими військами Донецьк та Луганськ. Однак такий сценарій може призвести до великої кількості жертв.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Наша армія може виконати будь-яке завдання... Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?" - заявив він.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде в наступ на Донбасі і населення там не потребує російського захисту.