До військового шпиталю в Києві доправили новий борт із пораненими в зоні ООС

До Національного військово-медичного клінічного центру в четвер, 9 вересня, прибув новий борт із пораненими військовими ЗСУ. Про це повідомили на сторінці Храму Покрови Пресвятої Богородиці в Facebook.

Зазначається, що госпіталізували 10 військовослужбовців.

Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook додало, що бійців евакуювали з харківського шпиталю на літаку АН-26 "ВІТА".

"Поранені та хворі військовослужбовці отримали кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу у Військово–медичному клінічному центрі Північного регіону і направлені на наступний етап лікування для отримання високоспеціалізованої медичної допомоги", – зазначили в командуванні.

Евакуйовано шістьох поранених, трьох хворих та одного травмованого. За словами військових медиків, стан здоров’я одного військовослужбовця важкий, вісім – у стані середньої важкості та один у задовільному стані.

Волонтерка Наталія Воронкова додала, що є бійці з ампутаціями та важкопоранені від куль та осколків, а також з акубаротравмою після артилерійських обстрілів та підривів на ворожих мінах.

Нагадаємо, що з початку вересня в зоні бойових дій на Донбасі ушкодження, зокрема й акубаротравми, отримали 13 українських захисників. У серпні окупанти на Донбасі вбили дев'ятьох українських військових, 28 поранили.