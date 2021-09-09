Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Одеській області громадянина Таджикистану за підозрою в причетності до терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Затриманий виходець із Центральної Азії перебував у розшуку по лінії Інтерполу за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

СБУ стверджує, що чоловіка завербували в "Ісламську державу" у 2014-2016 роках, коли він був в Туреччині. Пізніше він опинився в Україні, де знаходився із порушенням вимог міграційного законодавства.

Затриманого арештували для майбутньої екстрадиції.

Фото: СБУ

Нагадаємо, що на початку серпня СБУ заявила про затримання учасниці "Ісламської держави", яка мала посвідку на проживання в Україні.

Терористична організація "Ісламська держава", відома також як ІДІЛ і "Даіш", діяла до 2019 року переважно на території Сирії та Іраку, де намагалася створити квазідержаву з шаріатською формою правління.

На піку в 2014-2015 роках вона контролювала значні території, де проживали до 12 млн осіб.

Для боротьби з "Ісламською державою" було створено міжнародну коаліцію, за допомогою якої терористів було вибито з захоплених територій. Втім, організація існує досі і продовжує здійснювати теракти. Останній з них убив 13 американських військових і близько 170 афганців у Кабулі.