Співробітники Служби безпеки вручили нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету, якого викрили в отриманні 20 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

За версією слідства, зловмисник має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому «впевнено себе почувати», навіть будучи підозрюваним СБУ. Раніше йому вже вручали підозру за цією ж статтею, але судді відпустили його прямо в залі засідань.

Нову підозру зловмиснику вручали в одній із лікарень міста Києва, куди той приїхав із Кропивницького, щоб нібито "підправити" своє здоров’я.

Також СБУ опублікувала відео, на якому зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали хабар. На записах видно як начальник Академії домовляється про систему "відкатів" на навчальних польотах студентів. При цьому його не влаштовує хабар в національній валюті, і він вимагає перевести його в долари.

Співрозмовники також домовляються про "відкати" з кожного етапу навчань студентів, а начальник Академії зізнається, що змушує студентів вносити "додаткові платежі".

Нагадаємо, начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та його посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ підозрюють у вимаганні хабара у $20 тис. Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва.

Корупційні скандали в НАУ - не рідкість. у 2015 році Міносвіти оцінило зловживання в університеті за період роботи ректора Миколи Кулика протягом 2008-2015 років майже в 300 млн гривень. Тодішній міністр освіти і науки Сергій Квіт звільнив усіх працівників відділу внутрішнього аудиту міністерства через покривання махінацій у НАУ. Міністр говорив, що екс-регіонал, перший проректор НАУ Максим Луцький використовував університет для особистого збагачення. Пізніше Міносвіти звільнило і самого Луцького, а також чотирьох проректорів як призначених усупереч статуту університету та закону.

У 2016 році за підозрою в отриманні хабара затримали т.в.о. ректора Володимира Харченка. А в квітні 2018 року спіймали на хабарі заступника начальника льотної академії НАУ з наземних служб у Кропивницькому.