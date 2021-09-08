Кабмін призначив обіцяні Зеленським доплати українцям, які рятували євреїв під час Другої світової

Кабінет міністрів на засіданні в середу призначив довічіні стипендії для 26 громадян України, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Постанова прийнята на виконання указу президента Володимира Зеленського №193 від 14 травня 2021 року.

"Довічні державні стипендії з 1 червня 2021 призначено 26 громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу катастрофи (Голокосту) і героїзму „Яд ва-Шем” звання Праведника народів світу або Єврейською радою України – звання праведника України чи праведника Бабиного Яру", - йдеться в повідомленні.

Розмір стипендії становить три прожиткових мінімуми для для осіб, які втратили працездатність, тобто 5562 гривні станом на 1 липня.

Нагадаємо, що на початку 2021 року Верховна Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

14 травня – це також день, коли в 1948 році була проголошена незалежність Ізраїлю як єврейської держави.