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Кабмін призначив обіцяні Зеленським доплати українцям, які рятували євреїв під час Другої світової

Стипендії отримуватимуть 26 осіб.

Кабмін призначив обіцяні Зеленським доплати українцям, які рятували євреїв під час Другої світової
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні в середу призначив довічіні стипендії для 26 громадян України, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Постанова прийнята на виконання указу президента Володимира Зеленського №193 від 14 травня 2021 року.

"Довічні державні стипендії з 1 червня 2021 призначено 26 громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу катастрофи (Голокосту) і героїзму „Яд ва-Шем” звання Праведника народів світу або Єврейською радою України – звання праведника України чи праведника Бабиного Яру", - йдеться в повідомленні.

Розмір стипендії становить три прожиткових мінімуми для для осіб, які втратили працездатність, тобто 5562 гривні станом на 1 липня.

Нагадаємо, що на початку 2021 року Верховна Рада встановила 14 травня Днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

14 травня – це також день, коли в 1948 році була проголошена незалежність Ізраїлю як єврейської держави.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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