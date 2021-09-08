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Унаслідок пожежі в гуртожитку Уманського університету садівництва постраждали семеро осіб

Вогнеборці евакуювали 25 осіб.

Унаслідок пожежі в гуртожитку Уманського університету садівництва постраждали семеро осіб
Фото: ДСНС

Сімох осіб ушпиталили після пожежі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва, яка сталася ввечері 7 вересня.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок пожежі постраждало 7 осіб, яких в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні (3 особи з порізами та 4 особи з отруєнням продуктами горіння)", - сказано в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі чотирьохповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Її ліквідували протягом 40 хв. Співробітники ДСНС врятували 25 осіб.

Як повідомляли, в ніч на 6 червня сталася пожежа в гуртожитку Одеського національного медичного університету. Вогнеборці з четвертого поверху врятували 22-річного студента, але внаслідок пожежі постраждав 23-річний студент. Його в стані середньої тяжкості було госпіталізовано.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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