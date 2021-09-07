Окупанти обстріляли українські позиції з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Від початку доби в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстріляли позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Зайцеве окупанти застосували стрілецьку зброю.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

“Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, - йдетьсяу повдіомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.