Окупанти обстріляли українські позиції з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї

Від початку доби в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстріляли позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Зайцеве окупанти застосували стрілецьку зброю.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
“Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, - йдетьсяу повдіомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.