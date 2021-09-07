Російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. У напрямку Невельського та облизу Новолуганського окупанти відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

Противник застосовував міномети 120 калібру, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет по наших позиціях неподалік Золотого-4 та Новозванівки.

Обстрілюючи околиці населеного пункту Катеринівка російські окупанти застосували міномети 82 калібру.

"Окрім того, на Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв",- нагадали у штабі.

У районі проведення ООС також виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, впродовж доби підрозділами поліції було перевірено 3761 транспортних засобів, 4200 осіб, з яких 4140 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань РФ та її найманців доставлялось чотири особи. Виявлено 45 адміністративних правопорушення. Також за вказаний період поліцейськими розкрито 14 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію прослідувало 869 осіб, на підконтрольну Україні територію - 1 069 осіб. А через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" – 252 та 193 відповідно.

Нагадаємо, в неділю, 5 вересня, у зоні проведення ООС було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі у тяжкому стані.

В понеділок, 6 вересня, окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.