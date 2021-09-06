Дев'ять людей загинули через аварію в шахті на непідконтрольній території Луганської області, - ЗМІ

Загалом на момент обриву каната в кліті перебували 25 осіб.

На шахті "Червоний партизан" на окупованій території Луганської області стався обрив каната транспортної кліті. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули дев'ять людей.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерела.

"В результаті аварії загинули, попередньо, дев'ять людей", - повідомило джерело агентства в екстрених службах так званої "ЛНР".

За словами співрозмовника агентства, загалом на момент обриву каната в кліті перебували 25 осіб. Інформації щодо інших людей, що перебували в кліті, наразі немає.

Нагадаємо, Росія проводить випробування сумнівної однокомпонентної вакцини Sputnik Light на жителях окупованих територій Луганської та донецької областей.