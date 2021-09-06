"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
Як Росія стала Чечнею
Як Росія стала Чечнею
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
У Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою
У Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Разумков заперечив можливість перейменування України
Разумков заперечив можливість перейменування України
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
​РосЗМІ зробили сюжет про те, як постпред президента Трутнєв вбив муху, що літала біля Путіна
​РосЗМІ зробили сюжет про те, як постпред президента Трутнєв вбив муху, що літала біля Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

Дев'ять людей загинули через аварію в шахті на непідконтрольній території Луганської області, - ЗМІ

Загалом на момент обриву каната в кліті перебували 25 осіб.

Дев'ять людей загинули через аварію в шахті на непідконтрольній території Луганської області, - ЗМІ

На шахті "Червоний партизан" на окупованій території Луганської області стався обрив каната транспортної кліті. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули дев'ять людей.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерела.

"В результаті аварії загинули, попередньо, дев'ять людей", - повідомило джерело агентства в екстрених службах так званої "ЛНР".

За словами співрозмовника агентства, загалом на момент обриву каната в кліті перебували 25 осіб. Інформації щодо інших людей, що перебували в кліті, наразі немає.

Нагадаємо, Росія проводить випробування сумнівної однокомпонентної вакцини Sputnik Light на жителях окупованих територій Луганської та донецької областей.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також