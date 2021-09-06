В КМДА розповіли, як працюватимуть перепустки на транспорт у разі нового локдауну

Цього разу електронною перепусткою у громадський транспорт стане транспортна картка.

В разі оголошення у Києві чергового локдауну електронною перепусткою у громадському транспорті стане транспортна картка.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Олег Половинко.

Він повідомив, що наразі у Києві активно розробляють електронні перепустки у громадський транспорт. Це роблять для того, щоб не друкувати паперові, які легко підроблювали шахраї.

Для цього, за його словами, розробили систему, куди всі юридичні організації можуть подати заявку для отримання спецперепустки.

“Тобто транспортна картка цього разу і буде електронною перепусткою”, – зазначив Половинко.

Він наголосив, як, хто і в якій кількості їх отримуватиме – вирішить комісія з надзвичайних ситуацій.

Процес буде таким: організація, в якій людина працює, надає список співробітників, які мають користуватись громадським транспортом під час локдауну. Ця спеціальна перепустка буде прив'язана до унікального номера кожної транспортної картки.

"Без транспортної картки неможливо буде скористатись транспортом", – пояснив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Він додав, що наразі заявки на отримання перепустки подали 3 тисячі підприємців.

Нагадаємо, наприкінці липня Київська міська державна адміністрація вирішила, що перепустки на проїзд у транспорті в разі нового локдауну будуть електронними.