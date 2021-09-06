Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
Як Росія стала Чечнею
Як Росія стала Чечнею
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
ГоловнаСуспільствоЖиття

В КМДА розповіли, як працюватимуть перепустки на транспорт у разі нового локдауну

Цього разу електронною перепусткою у громадський транспорт стане транспортна картка.

В КМДА розповіли, як працюватимуть перепустки на транспорт у разі нового локдауну
Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

В разі оголошення у Києві чергового локдауну електронною перепусткою у громадському транспорті стане транспортна картка.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Олег Половинко.

Він повідомив, що наразі у Києві активно розробляють електронні перепустки у громадський транспорт. Це роблять для того, щоб не друкувати паперові, які легко підроблювали шахраї.

Для цього, за його словами, розробили систему, куди всі юридичні організації можуть подати заявку для отримання спецперепустки.

“Тобто транспортна картка цього разу і буде електронною перепусткою”, – зазначив Половинко.

Він наголосив, як, хто і в якій кількості їх отримуватиме – вирішить комісія з надзвичайних ситуацій.

Процес буде таким: організація, в якій людина працює, надає список співробітників, які мають користуватись громадським транспортом під час локдауну. Ця спеціальна перепустка буде прив'язана до унікального номера кожної транспортної картки.

"Без транспортної картки неможливо буде скористатись транспортом", – пояснив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Він додав, що наразі заявки на отримання перепустки подали 3 тисячі підприємців.

Нагадаємо, наприкінці липня Київська міська державна адміністрація вирішила, що перепустки на проїзд у транспорті в разі нового локдауну будуть електронними.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також