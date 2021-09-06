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​МОЗ: Україна найближчим часом вийде з "зеленої" зони

"Ситуація погіршується в переважній більшості областей".

​МОЗ: Україна найближчим часом вийде з "зеленої" зони
Фото: 1+1

Головний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що найближчим часом в Україні замість "зеленого" введуть "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Про це він сказав вранці у понеділок в ефірі "1+1".

"Ситуація погіршується в переважній більшості областей, і ми вже бачимо, що найближчим часом Україна вийде з "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити "жовту" зону, де будуть більш жорсткі обмеження з відвідування масових заходів або спортивних залів. Кожна нова зона - "жовта" чи "помаранчева" - покликана не допустити тотального локдауну в країні, тобто переходу до "червоної" зони", - сказав Кузін.

Він назвав "жовтий" рівень умовною тривогою, що свідчить про загрозу подальшого зростання кількості захворювань.

Головний санітарний лікар вважає, що Україна не уникне локдауну цієї осені, але він буде трохи пізніше. "Якщо ми будемо казати про "червоний" рівень епідемічної небезпеки, він буде не раніше, ніж листопад місяць", - додав Кузін.

Нагадаємо, що з 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За останній тиждень було зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків хвороби. Це на 37% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні - 13,4% від загальної кількості населення.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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