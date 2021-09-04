В Україні зробили 9,7 млн щеплень від ковіду

Повністю імунізовані та отримали дві дози 4 129 835 українців.

За п’ятницю, 3 вересня від коронавірусу в Україні вакцинували 167 489 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані – 117 819 людей.

Протягом доби працювали 996 мобільних бригад, 2 928 пунктів щеплення і 338 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 9 678 454 щеплення.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили про необхідність щеплення третьою дозою COVID-вакцини. Третя доза вакцини – не розкіш, а спосіб уберегти найвразливіших, зазначили в організації.