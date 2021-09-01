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У Японії вчетверте виявили сторонні домішки у вакцині від ковіду Moderna

Виробник стверджує, що це не впливає ні на ефективність, ні на безпеку препарату. 

У Японії менш ніж за тиждень виявили чотири випадки сторонніх домішок у вакцині від ковіду компанії Moderna. Про це пише Reuters.

Префектура Канагава повідомила про знайдення кількох чорних часточок в одному флаконі вакцини. Всю партію заборонили для використання.

Місцевий дистриб'ютор вилучив флакон із домішкою і повідомив, що з цієї партії щепили вже близько 3900 людей. 

Минулого тижня в двох регіонах зупинили використання 1,63 млн доз препарату після того, як у флаконах знайшли сторонні речовини. У деяких випадках вони були знайдені в закритих флаконах, у деяких – у відкритих, що може бути наслідком руйнування резинового корку через неправильное використання голки при відкритті флакону.

Moderna та іспанська фармацевтична компанія Rovi, яка розливає вакцини в пляшечки, заявили, що причиною домішок може бути виробнича проблема. Європейські регулятори безпеки проводять розслідування. 

Moderna стверджує, що знайдені домішки не впливають ні на безпеку, ні на ефективність вакцини. 

Нині в Японії повністю вакциновано приблизно 45% населення, країна зіткнулася з різким спалахом захворюваності через поширення штаму Дельта. У серпні добова кількість захворілих перевищила 25 000 випадків – це рекордний показник.

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