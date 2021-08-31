МОЗ порадило вчителям проводити уроки в щитках

Міністерство охорони здоров'я порадило вчителям проводити уроки в захисних щитках.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №9 від 26 серпня 2021 року, пише Osvita.ua.

Документ містить нові вимоги до організації освітнього процесу, яких мають дотримуватись адміністрації закладів освіти та учасники освітнього процесу у новому навчальному році з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що багаторазовий захисний щиток, який використовуватиметься вчителями, має використовуватись та дезінфіковуватись відповідно до інструкцій виробника.

Учні початкової школи матимуть можливість пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок.

Школяри віком від 12 років відвідуватимуть уроки без масок, але мають використовувати їх при пересуванні приміщеннями школи.

Вхід до приміщення закладу освіти всіх школярів, вчителів та батьків є можливим лише за умови використання засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, що перед початком навчального року в Україні повністю вакцинували 29% освітян, ще 23% отримали першу дозу.

З 1 вересня школи почнуть роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотримання соціальної дистанції. У випадку, якщо в Україні скасують зелену зону, роботу зможуть продовжити тільки ті школи, де вакциновано 80% або більше персоналу.