За добу в Україні зафіксували 749 нових випадків ковіду

За минулу добу, 29 серпня, в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 55 дітей та шестеро медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 583 людини. 18 пацієнтів померли, одужала 291 особа.

За добу протестовано: методом ПЛР – 9 617 осіб, методом ІФА – 1 650 осіб, експрестестами – 7 391 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 284 940 осіб, одужало – 2 206 683. Від ускладнень захворювання померли 53 738 людей.

Всього було здійснено 11 958 965 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, за п’ятницю, 27 серпня, в Україні зафіксовано 2 082 нові підтверджені випадки коронавірусу. Раніше, у четвер 26 серпня, було виявлено 2 032 нові випадки хвороби - це найвищий показник з 3 червня, коли за добу виявили 2 266 випадків ковіду.

У суботу та неділю в Україні часто фіксують порівняно невисокі показники нових хворих. Медики пояснюють це ефектом вихідного дня - у вихідні працюють менше лабораторій і менше людей здають тести.

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