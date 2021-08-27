В Україні за добу понад 2 тисячі випадків ковіду - найбільше з початку червня

За минулу добу, 26 серпня, в Україні зафіксовано 2 032 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник з 3 червня.Тоді за добу виявили 2 266 випадків ковіду.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, серед захворілих 27 серпня 127 дітей і 46 медпрацівників.

Учора було госпіталізовано 838 осіб, від коронавірусу одужали 1 253 пацієнти, 66 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 280 203 особи, одужали від коронавірусу 2 204 682 людини, від ускладнень захворювання померли 53 632 пацієнти.

Нагадаємо, за прогнозом експертів Київської школи економіки, Україна вийде із "зеленої" зони в першій половині вересня.

На думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, до локдауну Україна може повернутися в листопаді.