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​КШЕ: Україна вийде з "зеленої" зони в першій половині вересня

Посилення карантинних обмежень можливе вже за кілька тижнів.

​КШЕ: Україна вийде з "зеленої" зони в першій половині вересня
Фото: Макс Требухов

Київська школа економіки прогнозує, що в першій половині вересня Україна вийде з зеленої зони адаптивного карантину. Це означає, що в регіонах знову почнуть посилювати обмеження, пов'язані з запобіганням коронавірусу.

Про це сказав Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, на онлайн-брифінгу в четвер.

"Коефіцієнт виявлення випадків наближається до граничного значення 4%, і якщо це значення буде перевищене протягом трьох днів, можна буде говорити про вихід України з зеленого рівня епідемічного рівня. Тоді регіони будуть розфарбовуватися у жовтий, помаранчевий, червоний", - сказав Ганниченко.

"Поки що регіонам далекувато до червоного рівня, але жовтний і помаранчевий рівні вже дуже-дуже близько для кожного регіону. Ми очікуємо, що вже в першій половині вересня Україна вийде з зеленого рівня", - додав він.

Нагадаємо, що з 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а фактично єдиним значним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За останній тиждень 17 - 23 серпня було зареєстровано майже 9 тисяч нових випадків хвороби. Це на 29% більше ніж тиждень тому.

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