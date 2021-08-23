До кінця вересня Україна отримає ще 6,5 млн доз антиковідної вакцини

Нині у пунктах щеплення у медзакладах, у пунктах масової вакцинації, у мобільних бригад є близько 9,5 млн доз вакцини.

Впродовж серпня та вересня Україна отримає близько 6,5 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час Київського саміту перших леді та джентльменів, пише Укрінформ.

"Вакцини продовжують надходити. У серпні будуть ще поставки і у вересні. Мінімум 6,5 мільйона доз вакцини прийде", – сказав Ляшко.

За його словами, нині у пунктах щеплення у медзакладах, у пунктах масової вакцинації, у мобільних бригад є у наявності близько 9,5 млн доз вакцини.

Нагадаємо, в Україні від ковіду повністю вакциновано 3,1 млн людей.

Кабінет міністрів розраховує, що до кінця 2021 року в Україні вдасться вакцинувати 50% дорослого населення.