На Львiвщині зафіксували першу смерть від “дельти”

Пацієнт мав супутню патологію і не був вакцинований.

У Львiвськiй областi вiд штаму коронавiрусу “дельта” помер 36-рiчний чоловiк.

Про це повiдомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко.

“Дельта-штам коронавірусу забрав життя мешканця Стрийського району Львівщини, якому було лише 36 років”, – написала вона.

Іванченко додала, що він не був вакцинований, за межі Львівщини не виїжджав. Чоловiк поступив у лікарню в важкому стані – відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

“Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів. Пацієнт мав супутню патологію - цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації. Нажаль, врятувати не вдалося”, – додала медик.

Дельта-штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України.

“Нагадую, Центри вакцинації працюють щодня без вихідних. НЕ ВАРТО ВИПРОБОВУВАТИ ДОЛЮ!”, – наголосила Іванченко.

Нагадаємо, у серпнi першу смерть вiд дельта-штаму коронавiрусу зафiксували у Житомирській області.