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​На Львівщині повідомили про підозру лікарю, недбалість якого призвела до смерті пацієнта

Медпрацівнику загрожує до двох років позбавлення волі.

​На Львівщині повідомили про підозру лікарю, недбалість якого призвела до смерті пацієнта
Фото: EPA/UPG

На Львівщині слідчі повідомили про підозру лікарю, недбалість якого призвела до смерті пацієнта.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Під час досудового розслідування встановлено, що 38-річний хірург однієї з районних лікарень недооцінив стан 23-річного пацієнта, який звернувся до медзакладу, не забезпечив йому належного обстеження, не госпіталізував його та не надав необхідної меддопомоги, внаслідок чого пацієнт невдовзі помер від ускладнень.

Слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили лікаю про підозру за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у липні минулого року на Львівщині чотирьом лікарям оголоили підозру в недбалості, що призвела до смерті багатодітної матері.

У лютому 2020 київському анестезіологу вручили підозру в халатності через смерть породіллі. Згідно з матеріалами слідства, у червні 2018 року в операційну пологового будинку потрапила 36-річна жінка. Підозрюваний, попри посадову інструкцію, допустив помилку, унаслідок чого жінка померла наприкінці операції.

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