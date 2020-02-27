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Киевскому анестезиологу вручили подозрение из-за смерти роженицы в 2018 году

Врача обвиняют в критической ошибке во время анестезии. 

Киевскому анестезиологу вручили подозрение из-за смерти роженицы в 2018 году
Фото: прокуратура

Киевского врача-анестезиолога подозревают в халатности и пренебрежением должностными инструкциями, что стало причиной смерти роженицы. Об этом сообщил пресс-центр столичной прокуратуры. 

Согласно материалам следствия, 10 июня 2018 года в операционный зал одного из столичных роддомов для проведения операции кесарева сечения поступила 36-летняя женщина. Анестезиологическое обеспечение данной операции осуществлялось врачом-анестезиологом, который в тот день находился на дежурстве. 

При этом, подозреваемый вопреки положениям должностной инструкции допустил критическую ошибку, в результате чего по окончании операции роженица умерла.

По заключению экспертизы между смертью женщины и имеющимся дефектом в анестезии, существует прямая причинно-следственная связь.Учитывая это, врачу-анестезиологу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного).

Напомним, в августе 2019 года сообщалось, что в Житомирской области будут судить четырех врачей районной больницы по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей из-за смерти 16 летнего подростка в 2015 году.

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