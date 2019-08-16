В Житомирской области будут судить четырех врачей из-за смерти несовершеннолетнего

В Житомирской области будут судить четырех врачей районной больницы по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей из-за смерти 16 летнего подростка в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В мае 2015 года с места ДТП бригадой скорой помощи в райбольницу был доставлен 16-летний местный житель в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком, множественными ссадинами головы, рук, ног.

В тот же день несовершеннолетнего осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, и.о. начмеда (она же заведующая детским отделением - педиатр) и врача-анестезиолога.

Однако на следующий день, во время дежурства уже другого врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии, состояние больного ухудшилось и он умер.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что врачами не выполнены требования клинического протокола оказания медицинской помощи: ненадлежаще проведена диагностика и обследование, не поставлен своевременно правильный диагноз, к тому же больного не госпитализировали в специализированное отделение стационара.

В итоге трех врачей, которые проводили консилиум и дежурного врача-анестезиолога обвиняют по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Обвинительный акт в уголовном производстве направлен Красноармейский районный суд.

Напомним, в апреле 2018 года в Каховке осудили врача за смерть трехлетнего мальчика на операционном столе. Врач во время проведения операции по удалению аппендицита у ребенка 2012 рождения ввел ему в пять раз большую дозу обезболивающего, от чего ребенок умер на операционном столе.