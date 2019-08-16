За последние двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально пресс-центр Операции объединенных сил сообщил только об одном.

Вечером 15 августа стало известно, чтов зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона. Об этом сообщила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова в фейсбуке.

"Я уже не могу подобрать слова... Попко Алексей, 74-й разведбат, погиб. Остались без сына отец и мать, без любящего мужа и отца женщина и маленькая дочь. Соболезнования семье... Героям Слава! О времени и месте захоронения Алексея сообщим позже", - написала Дмитрова.

Фото: facebook.com/magistrjuly

Кроме того, по данным "Цензора", в ночь с 14 на 15 августа в районе населенного пункта Золотое Луганской области от огнестрельного осколочного ранения, несовместимого с жизнью, погиб Василий Владимирович Евстегнеев, 1980 года рождения, солдат, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады, житель села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области.

Глава Маневичской РГА Андрей Линдюк в фейсбуке сообщил о гибели военного по имени Александр Колбун из Черновицкой области.

"Позавчера [14 августа] поздно вечером получили информацию, что в зоне ООС погиб наш земляк, житель с.Волчицк Александр Колбун. К сожалению, информация подтвердилась. 20-летний юноша у которого было достаточно непростое детство, погиб, выполняя гражданский и воинский долг в Луганской области. Сочувствую всем родным, близким и знакомым Александра", - говорится в фейсбуке.

facebook.com/andriy.lyndyuk

Кроме того, по неподтвержденным данным, в этот же день погиб военный Константин Гаврик из Токмака Запорожской области, который служил в 72-й отдельной мехбригаде.

Напомним, за прошедшие сутки российские боевики совершили 12 обстрелов.

10 августа возле Зайцево погиб военнослужащий полка Национальной гвардии "Азов" Роман Романенко, тело которого удалось забрать спустя трое суток из-за обстрелов боевиков. Это был седьмой погибший воин с начала "хлебного перемирия".

Вечером 12 августа в больнице Днепра умер военнослужащий ВСУ Дмитрий Дашковец, который был тяжело ранен в районе Широкино.