Россия заявила, что выдала 25 тысяч паспортов жителям ОРДЛО

Уже более 60 тыс. украинцев подало заявки на получение паспорта РФ.

В МВД РФ заявили, что после упрощения получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО, российские паспорта получило более 25 тыс. человек. Об этом заявила руководительница главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передают российские СМИ.

По словам чиновницы, в упрощенном порядке получить паспорт РФ могут 3 млн граждан Украины.

Чиновница уточнила, что уже более 60 тыс. человек, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, подали заявки на получение российского гражданства. Всего по упрощенной процедуре паспорт РФ могут получить 3 млн. граждан Украины.

Казакова добавила, что МВД РФ намерено увеличить количество работников миграционных подразделений, чтобы обработать все заявки.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО. В связи с этим Украина обратилась в Совет безопасности ООН, который осудил решение российской власти.

1 мая вышел путинский указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины. В середине июня паспорта получила первая группа жителей ОРДЛО. Страны ЕС, Канада и США заявили, что не будут признавать паспорта, выданные таким образом.

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что упрощенная процедура выдачи российских паспортов в ОРДЛО не вызвала ожидаемого ажиотажа.

Россияне откровенно растеряны по этому поводу, а главарь луганских боевиков Пасечник даже проводил совещание среди так называемой "народной милиции", давал им нагоняй и ставил план по паспортизации.