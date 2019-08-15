С начала суток боевики 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе

О погибших и пострадавших вследствие обстрелов не сообщается.

В четверг, 15 августа, российско-оккупационные войска семь раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

О погибших и пострадавших вследствие обстрелов не сообщается.

За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушили перемирие на Донбассе, погиб один военнослужащий ВСУ.

Ранее сообщалось, что, по данным волонтеров международного разведывательного сообщества InfoNapalm, штаб ООС занижает количество обстрелов на 30-80%.