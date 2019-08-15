Боевики на Донбассе вернулись к запрещенному вооружению, - СЦКК

Вооруженные формирования РФ на Донбассе 14 августа обстреляли населенные пункты Новолуганское и Зайцево из запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом сообщил Совместного центра по контролю и координации в зоне ООС на своей странице в Фейсбуке.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что несмотря на минские договоренности и режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации коварно 14 августа, в период с 18:56 ч. до 19:40 ч. осуществили обстрел населенного пункта Новолуганское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие, а именно минометы 120-го калибра. В общем противник выпустил 9 мин. Установлено, что огонь оккупанты вели из оккупированного н.п. Байрак", - сказано в сообщении.

При обстреле Зайцево боевики выпустили 7 мин 120-го и 2 мины 82-го калибра.

Напомним, с 21 июля в зоне ООС было объявлено "хлебное перемирие", которое продержалось почти неделю. На этой неделе количество обстрелов достигло 13 в сутки.