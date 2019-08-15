В четверг, 15 августа, возле станции столичного метро "Лесная" сгорел автобус №332, курсирующий по маршруту Киев-Бровары.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что маршрутка полнстью сгорела в течение пяти минут.
Видео пожара также опубликовали очевидцы в группе "Бровары"
"На м. Лесная сгорел автобус №332. Девушка в толпе сказала что парень бросил бутылку и он загорелся", - написала одна из свидетельниц происшествия.
Пострадавших нет.
Обновление. По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания, сообщается на сайте полиции Киева.
С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки зажигательной смеми для проведения экспертизы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в июле возле метро "Лесная" загорелась маршрутка. К счастью, пассажиры уже вышли на конечной остановке, в автобусе находился только водитель, который начал тушить огонь самостоятельно. В результате пожара салон автобуса был уничтожен, но люди не пострадали.