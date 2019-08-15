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Возле станции метро "Лесная" сгорела маршрутка "Киев-Бровары" (обновлено)

Информации о пострадавших нет.

Возле станции метро "Лесная" сгорела маршрутка "Киев-Бровары" (обновлено)

В четверг, 15 августа, возле станции столичного метро "Лесная" сгорел автобус №332, курсирующий по маршруту Киев-Бровары.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что маршрутка полнстью сгорела в течение пяти минут.

Видео пожара также опубликовали очевидцы в группе "Бровары"

"На м. Лесная сгорел автобус №332. Девушка в толпе сказала что парень бросил бутылку и он загорелся", - написала одна из свидетельниц происшествия.

Пострадавших нет.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Обновление. По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания, сообщается на сайте полиции Киева.

С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки зажигательной смеми для проведения экспертизы. 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в июле возле метро "Лесная" загорелась маршрутка. К счастью, пассажиры уже вышли на конечной остановке, в автобусе находился только водитель, который начал тушить огонь самостоятельно. В результате пожара салон автобуса был уничтожен, но люди не пострадали.

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