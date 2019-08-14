Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На мусорной свалке под Трипольем произошел крупный пожар

В результате пожара никто не пострадал.

Во вторник, 13 августа, в Киевской области произошел крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов в селе Триполье. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям около часу дня. Огонь охватил около 2 га полигона, из-за большой площади возгорания на полигон выехали дополнительные бригады пожарных.

Локализовать огонь удалось около 16:00, а полностью потушить - только к 21 часу вечера.

Информации о пострадавших нет, о загрязнении воздуха в населенном пункте также не сообщается.

Напомним, в июне этого года пожарные тушили огонь на свалке в Житомирской области почти двое суток.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также