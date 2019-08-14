На мусорной свалке под Трипольем произошел крупный пожар

В результате пожара никто не пострадал.

Во вторник, 13 августа, в Киевской области произошел крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов в селе Триполье. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям около часу дня. Огонь охватил около 2 га полигона, из-за большой площади возгорания на полигон выехали дополнительные бригады пожарных.

Локализовать огонь удалось около 16:00, а полностью потушить - только к 21 часу вечера.

Информации о пострадавших нет, о загрязнении воздуха в населенном пункте также не сообщается.

Напомним, в июне этого года пожарные тушили огонь на свалке в Житомирской области почти двое суток.