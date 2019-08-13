Подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко направили на психиатрическую экспертизу

Одесский суд направил Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, на психиатрическую экспертизу. Постановление было принято 9 августа, сообщает "Думская".

Тарасова направят в Одесский областной центр психического здоровья для прохождения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния в момент совершения преступления.

Ходатайство о проведении освидетельствования подал следователь, а прокурор поддержал. Подозреваемый и его защитник против проведения экспертизы не возражали.

22-летнему Николаю Тарасову похищение, покушение на изнасилование, умышленное убийство и надругательство над телом

Тарасов находится под стражей с 21 июня. Девочка пропала 13 июня по дороге на занятия в танцевальном кружке. Неделю спустя дело девочки обнаружили в выгребной яме в соседнем с ее домом дворе. При задержании Тарасов сознался в попытке изнасилования и убийстве.