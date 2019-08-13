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В Киеве осенью обещают открыть пять обновленных станций скоростного трамвая

Отремонтируют остановку Гната Юры, Национальний авиационный университет, площадь Победы, Полевую и Политехническую.

В Киеве осенью обещают открыть пять обновленных станций скоростного трамвая
Фото: Укринформ

Осенью намерены открыть пять обновленных станций Борщаговской линии скоростного трамвая. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на фейсбук замаглавы КГГА Дмитрия Давтяна. 

Обещают отремонтировать остановку Гната Юры, Национальний авиационный университет, площадь Победы, Полевую и Политехническую.

«Каждая станция будет иметь собственную айдентику и, прежде всего, будет доступна для маломобильных групп населения », - сказано в сообщении. 

Напомним, из-закапитального ремонта Борщаговского путепровода, который начался 22 июня, линия скоростного трамвая не работает. Указанные трамвайные рейсы выполняют автобусы.

В коне июня КГГА обещала восстановить движение скоростного трамвая до 30 сентября 2019 года.

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