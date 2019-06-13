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С 22 июня в Киеве начнется капремонт Борщаговского путепровода

Последний раз его ремонтировали в 1965 году.

С 22 июня в Киеве начнется капремонт Борщаговского путепровода
Фото: autocentre.ua

С 22 июня в Киеве начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский - Святошино (около платформы "Борщаговка").

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В связи с ремонтом движение по путепроводу в сторону центра Киева будет ограничено с 0:00 22 июня.

Отмечается, что ранее путепровод ранее был признан аварийно-опасным, его техническое состояние поддерживалось противоаварийными мероприятиями КП "Киевавтодормост".

Первым этапом работ будет ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца текущего года, чтобы как можно быстрее восстановить движение трамваев. С началом нового дорожно-строительного сезона 2020 года начнется второй этап - ремонт проезжей части и тротуаров в направлении Кольцевой дороги.

Последний раз путепровод капитально ремонтировался в 1965 году.

Напомним, ранее "Киевавтодор" договорился с частным предприятием "Киевдорстрой" о капитальном ремонте столичного Броварского проспекта за 613,507 млн гривен.

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